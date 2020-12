Botricello, chiuse alcune classi: 58 i casi positivi

La comunità di Botricello è ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus, il cui numero di casi positivi ad oggi è 58. Tra l’altro è di poco fa la notizia della chiusura delle classi 2A/2 e 2B/2 della scuola primaria di primo grado e 2C della scuola primaria di secondo grado, conseguentemente alla positività riscontrata in un genitore i cui figli frequentano le classi in questione. A darne comunicazione è il primo cittadino Michelangelo Ciurleo, con un’ordinanza – la 486 del primo dicembre 2020 – che determina la chiusura delle sezioni scolastiche di cui sopra per 10 giorni a partire da domani e comunque «fino all’espletamento dei tamponi che dovranno essere effettuati dall’Asp sui bambini figli della persona risultata positiva al test». Il sindaco segnala inoltre alle famiglie degli studenti coinvolti ed ai docenti la necessità di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni.