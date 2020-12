Inchiesta Cuore Matto, dissequestrati beni per sette milioni e mezzo al S.Anna Hospital

Restituzione di beni per 7.5milioni di euro sui 10 milioni e mezzo sequestrati alla clinica S.Anna Hospital in seguito all’indagine Cuore Matto condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Catanzaro che ipotizza falsificazioni dei ricoveri in terapia intensiva per ottenere rimborsi del servizio sanitaria nazionale.

Questo è stato stabilito dal Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha in parte accolto il ricorso degli avvocati della storica struttura sanitaria del quartiere Nord di Catanzaro.

Indagati nell’inchiesta condotta delle Fiamme gialle Rosanna Frontera, 56 anni, di Catanzaro, legale rappresentante della casa di cura “Villa Sant’Anna spa.”, Giuseppe Failla, 65 anni di Catanzaro, direttore generale, Gaetano Muleo, 75 anni di Catanzaro ma residente a Perugia, direttore sanitario della casa di cura dal 2010 fino ad agosto del 2019. Le motivazioni del provvedimento che sancisce il parziale dissequestro dei beni saranno rese note entro i prossimi 45 giorni.