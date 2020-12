Integratori alimentari: quando prenderli? Prima o dopo i pasti?

Quando vanno assunti gli integratori alimentari? A stomaco vuoto o pieno? Alcuni esperti ne consigliano l’utilizzo prima dei pasti mentre altri dopo, ma in realtà tutte e due le scuole di pensiero sono prive di fondamento.

Poco fondate perchè, come spiegheremo in questo piccolo vademecum sul corretto utilizzo di questa tipologia di prodotti, ogni formulazione ha la sua specificità e pertanto deve essere assunta tramite modalità differenti.

In questo articolo vogliamo focalizzarci sulle informazioni che troviamo in rete. Innanzitutto, possiamo affermare con certezza che non esiste una regola generale per la quale tutti gli integratori devono essere assunti allo stesso momento.

E’ quindi necessario, come già evidenziato inizialmente, attenersi meticolosamente alle indicazioni riportate sulle etichette nutrizionali del prodotto, riportanti esatta posologia e possibili effetti indesiderati.

Assumere un prodotto nutraceutico (coadiuvante benessere e salute) piuttosto che integratori per sportivi non è proprio la stessa cosa! Vi sono infatti dei supplementi che devono necessariamente essere assunti prima dei pasti, mentre altri dopo. Ricordando poi che in commercio esistono specifiche formule per il miglioramento della performance denominate “Pre-Workout” o “Post-Workout”, miscele altamente specifiche a base di ingredienti da utilizzare a ridosso della sessione (circa mezz’ora prima), o ai fini del recupero psicofisico, immediatamente dopo l’allenamento.

Da ciò si può facilmente evincere come sia impossibile generalizzare, soprattutto poi quando si parla di prodotti che comunque producono un effetto fisiologico sull’organismo come gli integratori e che, in presenza di patologie, non dovrebbero essere assunti se non dopo aver consultato e ricevuto parere positivo da parte del proprio medico. E’ sempre bene affidarsi ad un medico in grado di stabilire il migliore percorso da intraprendere.

Stesso dicasi per i dosaggi. La posologia riportata in etichetta si riferisce su organismi sani ed in condizioni normali di perfetta salute e benessere psicofisico. Le specifiche necessità e problematiche potrebbero modificare concretamente dosaggi e modalità d’assunzione.

Cosa fare quindi? Ecco alcuni punti da seguire:

Attenersi alle dosi riportate in etichetta senza eccedere; Se soffriamo di patologie, anche non gravi, consultiamo sempre il medico prima dell’assunzione: Nei casi di uso prolungato, affidiamoci ad una figura professionale (medico, nutrizionista) in grado di “tarare” dosaggi e tempistiche in base alle nostre esigenze fisiologiche specifiche.

Ultimo punto, il più importante, evitare il “fai da te e sentito dire” se non siamo sicuri di ciò che assumiamo, con la salute non si scherza!.

L’esempio delle Proteine in polvere: dosaggi e modalità corrette

Gli integratori proteici in polvere rappresentano oggigiorno la scelta “numero uno” di tutti gli sportivi che vogliono ottimizzare le fasi di recupero psicofisico incentivando, al tempo stesso, la costruzione di muscoli più forti e resistenti.

In questo specifico caso, il macronutriente deve essere preso entro pochi minuti dal termine del training. Ciò è indispensabile per sfruttare a pieno la finestra anabolica, una condizione temporanea in cui il nostro metabolismo riesce a recepire un quantitativo di nutrienti maggiore rispetto ad ogni altro momento della giornata, con tutti i benefici che ne conseguono in termini ergogenici e prestazionali.

Stesso dicasi anche per le formule aminoacidiche, i famosi “BCAA” contenenti aminoacidi ramificati, veri e propri “mattoncini” per la nostra muscolatura da assumersi prima, durante e subito dopo l’allenamento.

Possibili interazioni ed effetti indesiderati

Quello che solitamente viene sottovalutato sull’assunzione di questi integratori, è se esistano effetti indesiderati ed interazioni. Trattasi di aspetti che possono essere valutati solo da una conoscenza medica poichè, spesso e volentieri, supplementi alimentari a base di ingredienti concentrati o addirittura alcuni cibi, possono arrecare danno al nostro corpo, interferendo con l’assorbimento di alcuni importanti farmaci o nutrienti (ferro, zinco, vitamine, aminoacidi etc.).

La maniera ottimale sarebbe, per coloro che vogliono ottenere benefici costanti nel tempo da questo tipo di supporti nutrizionali e non solo, quella di affidarsi ad un programma correttamente strutturato da uno specialista, un professionista che sicuramente ci aiuterà partendo dalle posologie indicate, per poi coniugarle in base alle necessità e, soprattutto, secondo il regime dietetico stilato.