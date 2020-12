Protesta famiglie in quarantena: rifiuti per strada: “Vergognoso”

Protestano le 5 famiglie di via Casalicchio nel quartiere Iano’ di Catanzaro in quarantena a causa del Covid. Dal 24 novembre sono costretti a vivere con l’immondizia dentro casa e, nonostante le ripetute segnalazioni, nessuno passa a ritirarla.

E così, ieri sera, hanno deciso di abbandonare i rifiuti per strada: “La nostra è un’azione di protesta – ha raccontato G. L. – non stiamo ricevendo nessuna risposta dalle autorità competenti – ha proseguito – dopo diversi solleciti telefonici pare che Vigili Urbani e Asp non abbiano ancora ricevuto la comunicazione del ritiro speciale. È vergognoso, non possono abbandonarci così.”

Ricordiamo che trattandosi di rifiuti speciali il ritiro spetterebbe all’Asp. Dopo l’azione dimostrativa i rifiuti delle famiglie sono ancora per strada e chissà fino a quando ci rimarranno.