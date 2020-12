Il degrado attorno al Parco dei principi. Avallamenti, canaloni sporchi, marciapiedi lesionati

Ancora segnalazioni di degrado nella zona periferica di Catanzaro. Stavolta ad essere denunciato è lo stato del manto stradale, l’insufficiente manutenzione del verde e la necessità di pulizia dei canaloni nella zona attorno via Giuseppe Rito e via Conti di Loritello, le vie stesse e le arterie limitrofe tra i quartieri Sala e S.Maria. In particolare parliamo della strada di collegamento con la popolosa località Parco dei Principi.

“Oggi 27 novembre –scrive Alfonso Giglio già consigliere circoscrizionale -ho inviato ben tre mail al sindaco della Città di Catanzaro per mettere in evidenza la grave situazione e carenza igienica sanitaria in cui versa l’intero comprensorio di Via Giuseppe Rito e Via Conti di Loritello strade comunali, della sede stradale di via Rito che si trova in condizioni precarie con avallamenti e lesionature, che creano grave pregiudizio alla percorribilità”.

Giglio inoltre segnala inoltre “marciapiedi danneggiati addirittura distrutti dalla crescita di ben 21 piante del tipo Pino Marini che hanno deteriorato le intere opere stradale bituminose e cementizie quindi strada e marciapiede”. La strada in questione come detto “è quella di collegamento con la Via Conti di Loritello, sede dei Complessi Edilizi Parco dei Principi, di private abitazioni di un nutrito gruppo di cittadini ma anche con dell’ Istituto Scolastico Professionale di Stato G.Ferraris (Ipsia)” Una situazione che “stante la precaria percorribilità e transitabilità causa notevoli disagi. Basterebbe una adeguata bitumazione della intera arteria stradale” conclude Giglio.