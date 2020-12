“Riapertura anagrafe Lido, azione importante da parte del Comune”

“L’apertura del servizio decentrato dell’Anagrafe nel quartiere Lido è un’azione importante da parte dell’amministrazione comunale”. Lo hanno affermato i consiglieri comunali Filippo Mancuso ed Eugenio Riccio.

“Dopo le nostre richieste, il settore si è attivato per riaprire un servizio fondamentale per un quartiere popoloso qual è quello marinaro. Ringraziamo, pertanto, l’assessore ai Servizi demografici Alessandra Lobello e la dirigente del settore Simona Provenzano, che hanno consentito che la riapertura dell’ufficio Anagrafe fosse possibile in un rapido lasso di tempo”.

Mancuso e Riccio hanno sottolineato che “in considerazione della pandemia, e delle necessarie prescrizioni in materia di distanziamento sociale, per evitare assembramenti e rendere sempre più sicura la rotazione degli utenti, auspichiamo che l’ufficio decentrato di Lido venga potenziato con personale aggiuntivo per garantire una più efficace e tempestiva risposta ai bisogni della cittadinanza in una zona che serve non solo Lido, ma buona parte dell’area sud del capoluogo calabrese”.