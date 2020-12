Strisce blu gratuite: “perchè solo a Corso Mazzini?”

Ennesima disparità di trattamento da parte dell’amministrazione Abramo: strisce blu gratuite su Corso Mazzini sino al 6 gennaio. L’osservazione è del Comitato Indipendenza al Comune di Catanzaro. E via Indipendenza, via Buccarelli, via Mario Greco, non sono zone commerciali?

Non hanno diritto quei commercianti ad avere pari agevolazioni rispetto a Corso Mazzini? È quanto chiedono i commercianti di Comitato Indipendenza di fronte al gesto totalmente incoerente da parte del Comune, che non solo tempesta le vie citate di irreprensibili serrate da parte dei vigili, quanto addirittura in vista del Natale pensa di utilizzare “due pesi due misure”.

Diventa un supplizio di Tantalo lottare contro tutto e tutti, a maggior ragione contro un ente che dovrebbe tutelare le diverse zone della città, a maggior ragione le vie immediatamente a ridosso del Corso e che chiedono a gran voce pari dignità. Il Comitato si augura il Sindaco e la sua giunta possa avere un responsabile e corretto ripensamento allargando la gratuità delle strisce blu alle zone limitrofe.