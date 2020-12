A Sellia primi gesti d’amore per il Natale destinati a bambini e anziani

La pandemia non arresta le politiche sociali nel piccolo borgo presilano.

L’Amministrazione comunale, con appropinquarsi delle festività natalizie, ha in serbo due sorprese per anziani e bambini. Un angelo di legno con sopra impressa la scritta “La vostra esperienza, la nostra ricchezza” sarà l’originale pensiero per la terza età , mentre un piccolo pandoro con tanto di sorpresa è il regalo per i più piccoli.

Il primo cittadino Davide Zicchinella: “Stamattina andrò alla Posta per effettuare il bonifico necessario per fare arrivare il pensierino (angioletto in legno, la scritta pensata dal sottoscritto) che, in occasione dell’ormai imminente Natale, porteremo a tutti gli anziani di Sellia. Mentre i pandorini per tutti i bambini da 0 a 13 anni sono già arrivati in comune. Ci stiamo organizzando per una distribuzione in piena sicurezza. Acquistati, ovviamente non con fondi comunali . Come le uova di Pasqua distribuite in piena pandemia. Stiamo lavorando per rendere, in ogni caso, Caldo e Speciale questo Natale che sarà caratterizzato da restrizioni e sacrifici. Saranno tante le sorprese e le novità che insieme ai fantastici ragazzi della mia #squadra realizzeremo. Sempre grazie al nostro diretto impegno amministrativo ed (ovviamente) economico. Prosegue e proseguirà senza sosta il nostro lavoro per continuare a fare del nostro Borgo del nostro #amatoborgo il posto migliore che ci sia. #Avantiancoratutta”.

La qualità di una comunità si misura sempre più dalla capacità di valorizzare anche le risorse umane: Sellia lo sa.