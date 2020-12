Campagna clementine, Gallo: bene l’iniziativa Coop in tutta Italia

“L’iniziativa intrapresa dalla Coop, che con un’intelligente azione di marketing ha deciso di sostenere le clementine calabresi, puntando sulla loro qualità più che sui canoni estetici, va nella giusta direzione. Confidiamo possa divenire un esempio”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, commentando la campagna lanciata in tutta Italia dalla Coop.

“Le clementine – aggiunge l’assessore – sono uno dei tesori delle nostre produzioni agricole di qualità. In questi giorni, a seguito delle segnalazioni ricevute, mi sono recato in visita ad alcune aziende del territorio per rendermi conto personalmente di come stiano le cose.

In effetti, la ridotta pezzatura e la pigmentazione di parte della produzione, a causa delle bizze del meteo, rischiano di incidere negativamente sulle vendite, specie attraverso i canali della Gdo. Per questo la scelta di puntare sulla qualità è importante e schiude scenari nuovi ed interessanti, da incoraggiare e sostenere”.

“Per quanto ci riguarda – conclude Gianluca Gallo – valuteremo quali ulteriori iniziative assumere, insieme alle organizzazioni dei produttori, che presto incontrerò in Cittadella per fare il punto della situazione”. (ANSA).