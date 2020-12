Assembramenti alla scuola Manzoni. Commissione lavori pubblici, il problema va risolto

“Il plesso scolastico Manzoni Catanzaro Nord, già oggetto di verifica sulle normative anticovid come gli altri istituti di competenza comunale, non risulta ancora oggi in regola riguardo al rischio assembramenti in entra e in uscita da parte degli alunni”. Lo afferma il presidente della commissione lavori pubblici, Eugenio Riccio, unitamente ai colleghi consiglieri Angotti, Consolante, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, De Sarro, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò e Renda.

“Questa situazione di rischio – sostengono – si protrae nonostante siano state realizzate dal settore lavori pubblici del Comune tutte le misure di sicurezza inerenti la struttura. La commissione ha potuto rilevare che, allo stato attuale, le attività di prevenzione anticovid non vengono correttamente applicate dalla scuola, in quanto dei quattro accessi esistenti ne viene aperto e utilizzato soltanto uno. Chiediamo, perciò, di attivare ogni canale amministrativo affinché venga portata a soluzione questa grave problematica che attiene la salute dei più piccoli, anche attraverso l’adozione da parte del sindaco di un’apposita ordinanza”.