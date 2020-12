Cropani, nasce app “Comuni-chiamo”

Fare e far sapere. Si prefigge questo intento la prima app interattiva dell’Amministrazione comunale di Cropani, rappresentata dal Sindaco Raffaele Mercurio. Il dispositivo telematico, per asserita volontà del consigliere con delega alle nuove tecnologie Domenico Logozzo, farà da tramite tra Ente e cittadino e anche tra cittadino ed Ente.

La piattaforma, denominata “Comuni-chiamo”, darà voce alle iniziative dell’Amministrazione comunale, segnalerà ai visitatori i siti di interesse culturale e indicherà anche strutture ricettive in grado di fare accoglienza.

C’è dell’altro: il cittadino cropanese potrà anche segnalare disservizi che verranno subito presi in carica dalla casa comunale. Cropani da oggi è più smart per accorciare le distanza tra amministrati e amministratori: qui comunicazione non fa più rima con improvvisazione.