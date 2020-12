Droga nel quartiere Pontepiccolo di Catanzaro, un arresto

Ha poco più di 20 anni il giovane, residente nel quartiere Pontepiccolo di Catanzaro, arrestato dai carabinieri di Catanzaro.

I militari che da tempo tenevano sotto controllo il ragazzo per i suoi movimenti sospetti, legati verosimilmente all’attività di spaccio, stamattina hanno fermato il giovane e lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, trovando in casa un quantitativo di droga sufficiente a far scattare il fermo a suo carico.