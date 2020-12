Avevano preso di tutto, derrate alimentari ma anche dolciumi. Un colpo presumibilmente portato a termine la notte scorsa in uno dei punti vendita Crai, quello di Sellia Marina. Ma qualcosa è andato storto. Durante il tentativo di fuga infatti il conducente del furgone ha fatto una manovra sospetta nella zona di via Busento. Manovra che non è sfuggita ad una pattuglia della Sicurtransport che ha immediatamente allertato la sala operativa della Questura di Catanzaro.

L’equipaggio della squadra Volante ha seguito le indicazioni e ha ritrovato il furgone carico di roba ed incidentato nei pressi della motorizzazione civile. Intanto i carabinieri della compagnia di Sellia Marina, allertati , hanno proceduto per rilevare il furto al supermercato. Si indaga per sapere se ci fosse anche un secondo furgone.