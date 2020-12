Guida senza patente, omissione di soccorso. Denunciata la conducente dell’auto che ieri ha investito una donna

Guida senza patente, auto non assicurata, omissione di soccorso. Sono questi i reati per i quali A.V., è stata denunciata dopo aver investito una donna ieri sera in via Molise. La conducente dell’auto è scappata dopo aver travolto una signora che, proprio perchè l’auto non era assicurata, non avrà diritto ad alcun risarcimento se non attingendo ad apposito fondo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della Squadra Volante della Questura di Catanzaro che hanno avviato gli accertamenti. Subito dopo i poliziotti del Commissariato di Catanzaro Lido hanno ricostruito l’accaduto e rintracciato la donna rintracciato la donna residente nel quartiere Pistoia. I poliziotti, terminati gli accertamenti, hanno proceduto alla denuncia di A.V.