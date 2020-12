Il Leo club Rupe Ventosa dona saturimetri e bombole d’ossigeno

Aspettare il vaccino a Pentone non vuol dire stare fermi. Un’altra bella pagina di solidarietà è stata scritta dal Leo club Rupe Ventosa, rappresentato dal presidente Domenico Sirianni. Il sodalizio no profit ha donato alla comunità di Pentone alcuni saturimetri, dei gorgogliatori e bombole di ossigeno.

Se l’iniziativa benefica è andata in porto, il merito è da ascrivere ai dottori Francesco Greco e Lorenzo Isabello, in prima linea nelle misure di contrasto al Covid-19.

“Dopo il Rotari, un grazie di cuore anche al Leo club Rupe Ventosa, grazie a nome di tutta la comunità che conosce il significato della parola gratitudine, “ ha asserito il primo cittadino Vincenzo Marino, impegnato in questi giorni nello screening degli alunni dopo caso di positività nel plesso scuola secondaria di primo grado. Pentone aspetta e non senza far nulla.