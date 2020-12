Rinascita – Scott, 400 a giudizio nel maxi-processo contro clan vibonesi

Si dividono le posizioni processuali dei 452 imputati dell’inchiesta Rinascita-Scott, la colossale operazione antimafia della Dda di Catanzaro scattata il 19 dicembre dello scorso anno contro i clan del Vibonese. In 89 optano per un processo con rito abbreviato che consente uno

sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna. Gli altri vengono invece quasi tutti rinviati a giudizio dal gup distrettuale di Catanzaro, dinanzi al tribunale collegiale di

Vibo Valentia.

Altri imputati sono stati invece rinviati a giudizio, per competenza territoriale, dinanzi al tribunale

ordinario di Cosenza ed altri ancora dinanzi alla corte d’assise di Catanzaro poiche’ accusati di omicidio. I capi di imputazione sono in totale 438: si va dall’associazione mafiosa

all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, dall’estorsione all’usura, dalla detenzione e porto illegale di armi da fuoco all’intestazione fittizia di beni, dall’omicidio al danneggiamento, dalla soppressione di cadavere al sequestro di persona sino al concorso esterno in associazione mafiosa, alla rapina ed all’abuso d’ufficio.

Alla sbarra i clan Lo Bianco, Barba, Pardea-Camillo’-Macri’ e Pugliese di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi e Nicotera, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Barbieri di Cessaniti, Accorinti di Zungri, Fiare’-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, Mazzotta di Pizzo Calabro, La Rosa di Tropea.

I nomi dei rinviati a giudizio

Angelo Accorinti (32 anni), Angelo Accorinti (29 anni), Giuseppe Accorinti, alias “Scimusca”, detto Peppone; Paolo Accorinti; Pietro Accorinti, alias “Scimusca”; Salvatore Accorinti; Nicola Adamo, Domenico Rosario Aiello; Irena Altamura; Francesco Amabile; Domenico Anello, detto “Andrea”; Onofrio Arcella, Domenico Artusa; Mario Artusa; Umberto Maurizio Artusa; Vittoria Artusa, detta “Mirella”; Bruno Barba; Nicola Barba; Vincenzo Barba, alias “U Musichiere”; Antonino Barbieri, alias “Carnera”; Francesco Barbieri, detto “Ciccione o Carnera”; Francesco Barbieri; Giuseppe Barbieri, alias “Padre Pio”; Giuseppe Barbieri, alias “Peppariejeu”; Michelangelo Barbieri; Onofrio Barbieri, alias “38”; Giuseppe Barbuzza; Antonio Barone; Antonella Bartolotti; Antonio Paolo Michele Basile; Francesco Ferdinando Basile; Michele Battaglia; Luca Belsito (71 anni); Rocco Belsito; Attilio Bianco; Francesco Bognammi; Francesco Bonavena; Francesco Giuseppe Bonavita; Giuseppe Armando Bonavita; Michela Bonavota; Nicola Bonavota; Pasquale Bonavota; Salvatore Bonavota, alias “Tore”; Giuseppe Calabretta; Gianluca Callipo; Domenico Camillò, detto “Mangano”; Francesco Cannatà; Giuseppe Capizzi; Pasquale Capolongo; Cristian Domenico Capomolla; Filippina Carà; Enrico Caria; Francesco Carnovale; Jessica Castagna; Nazzareno Castagna, detto “Neno”; Domenico Catania; Filippo Catania; Fortunato Ceraso; Danilo Chiaromonte; Caterina Cichello; Domenico Cichello; Rocco Cichello; Maria Carmela Ciconte; Francesco Cirianni; Francesca Collotta; Pantaleone Contartese; Salvatore Contartese; Fabio Salvatore Corigliano; Chiarina Cristelli; Antonio Crudo; Domenico Cugliari, alias “Micu i Mela”; Domenico Cugliari, detto “Scric”; Giuseppe Cugliari; Maria Teresa Cugliari; Raffaele Cugliari; Pino Cuomo; Antonio Emiliano Curello; Nazzareno Antonio Curello; Saverio Curello; Rosario Curtosi; Antonino Cutrì; Giuseppe D’Ambrosio; Giuseppe D’Andrea, alias “Pino Coscia d’Agneiu”; Onofrio D’Urzo; Paola De Caria; Paolo De Domenico; Vincenzo De Filippis; Franco Domenico De Iasio; Giuseppina De Luca, Daniela De Marco; Mario De Rito; Massimiliano De Vita; Cinzia De Vito; Antonino Delfino; Rocco Delfino, alias “U Rizzu”; Salvatore Delfino; Bruno Di Maria; Giuseppe Di Maria; Francesco Di Miceli; Salvatore Di Miceli; Zhivka Taneva Dimitrova; Giuseppe Drago; Palmiro Fazzari; Domenico Febbraro; Luigi Federici; Giuseppe Feroleto; Gianfranco Ferrante; Marco Ferraro; Miranda Ferreri; Filippo Fiaré; Rosario Fiaré; Rosa Figliano; Michele Fiorillo, classe ’87; Nazzareno Fiorillo; Patrizia Fiorillo; Roberto Forgione; Francesco Salvatore Fortuna; Francesco Fortuna; Giuseppe Fortuna; Luigi Fortuna; Antonello Salvatore Francolino; Giovanni Franzè; Domenico Franzone, detto Chianozzo”; Antonio Fuoco; Salvatore Furlano; Leonardo Fusca; Nicola Fusca; Filippo Fuscà; Lucia Galati; Vito Galati; Ornella Galeano; Raffaele Galloro; Sandro Ganino; Pantaleo Maurizio Garisto; Emilio Gentile; Benedetta Giamborino; Giovanni Giamborino; Pietro Giamborino; Rosa Giamborino; Salvatore Giamborino; Michele Giardino; Rosario Giurgola; Ahmed Goairy; Leonardo Greco; Domenico Grillo; Filippo Grillo; Antonio Guastalegname; Alessandro Iannarelli; Antonio Iannello; Renato Iannello; Luigi Incarnato; Davide Inzillo; Roberto Ionadi; Carmelita Isolabella; Francesco Isolabella; Rosa La Bella; Emanuele La Malfa; Giuseppe La Piana; Antonio La Rosa; Francesco La Rosa; Antonio Salvatore La Tassa; Nazzareno La Tassa; Saverio Lacquaniti, detto “Caramella”; Andrea Lagrotteria; Daniele Nazzareno Lagrotteria; Mirko Francesco Lagrotteria; Robert Lazaj; Giovanni Lenza; Alfredo Antonio Lo Bianco; Antonino Lo Bianco, detto “Nino Crapina”; Antonio Lo Bianco, detto “Lorduni”; Carmela Lo Bianco, detta “Melina”; Carmelo Lo Bianco, detto “U niru”; Carmelo Lo Bianco, Domenico Lo Bianco (classe ’62); Domenico Lo Bianco (classe ’90); Domenico Lo Bianco, detto “Mimmo u Zazzu”; Leoluca Lo Bianco, detto “Luca”; Marco Lo Bianco; Michele Lo Bianco, detto “U Ciucciu”; Michele Lo Bianco; Michele Lo Bianco, alias “Satizzu”; Michele Lo Bianco, Nazzareno Lo Bianco; Orazio Lo Bianco; Paolino Lo Bianco; Vincenzo Lo Gatto; Elisabetta Loiacono; Raffaele Lo Schiavo; Antonio Lopez Y Royo; Gaetano Lo Schiavo; Alfred Lucaj; Antonio Macrì (classe ’90); Antonio Macrì (classe ’57); Michele Pio Maximiliano Macrì; Salvatore Malara; Giuseppe Mancuso; Luigi Mancuso; Domenico Mandaradoni; Salvatore Mandaradoni; Giuseppe Mandaradoni; Giuseppe Mangone; Andrea Mantella; Salvatore Mantella; Salvatore Marasco; Francesco Antonio Marcello; Michele Marinaro; Pasquale Marino; Salvatore Francesco Mazzotta; Vincenzo Menniti; Giuseppe Mercatante; Vincenzo Francesco Millitarì; Giuseppe Moisè; Gaetano Molino; Rosa Carmen Montalto; Maria Olga Montemagno; Antonio Moscato; Domenico Bruno Moscato; Francesco Murmora; Nicola Murmora; Giorgio Naselli; Antonella Naso; Domenico Ubaldo Naso; Francesco Naso; Gregorio Giuseppe Naso; Maria Teresa Naso; Giuseppe Navarra; Sebastiano Navarra; Valerio Navarra; Filippo Nesci; Francesco Giuseppe Niglia; Emiliano Oliva; Domenico Antonio Paglianiti; Domenico Paglianiti; Giuseppe Palmisano; Maria Concetta Paglianiti; Giuseppe Palmisano; Loris Palmisano; Agostino Papaianni; Rosaria Papalia; Franco Papuzzo; Damiano Pardea; Raffaele Pardea; Rosario Pardea; Alessio Patania; Francesco Michelino Patania, alias “Ciccio Bello”; Salvatore Patania; Francesco Paternò, detto “Cisca”; Nicola Penna; Paolo Petrolo; Caterina Pettinato; Maria Piperno; Lorenzo Polimeno; Filippo Polistena; Domenico Salvatore Polito; Pietro Polito; Antonello Pontoriero; Fortunato Pontoriero; Domenico Preiti; Isabella Preiti; Antonio Prestia; Antonio Profeta; Giovanni Profiti; Giuseppe Prossomariti; Vincenzo Pugliese Carchedi; Francesco Pugliese, detto “Biondo”; Francesco Pugliese, detto “Willy”; Giuseppe Pugliese, detto “Pino”, Micheal Joseph Pugliese; Nazzareno Antonino Pugliese; Rosario Pugliese; Tommaso Vitantonio Pugliese; Nazzareno Pugliese; Daniele Pulitano; Vincenzo Puntoriero; Andrea Puntorno; Saverio Razionale; Agostino Redi; Paola Rella; Angelo Restuccia; Vincenzo Riggio; Calogero Rizzo; Giovanni Rizzo, classe ’72; Giuseppe Rizzo; Francesco Romano; Giuseppe Romano; Paolo Romano; Rosario Antonio Romano; Domenico Rosso; Domenico Rubino, detto “U Hiolu”; Francesco Ruffa; Antonio Ruggiero; Pietro Scarafile; Emma Scarpino; Antonio Sciarrone; Michelino Scordamaglia; Antonio Scrugli (classe ’90); Antonio Scrugli (classe ’66); Marco Scrugli; Giuseppe Serratore; Rosa Serratore; Giuseppe Sessa; Lucia Sessa; Nicola Sgrò; Lulezim Shkurtaj; Alessandro Sicari; Giovanni Sicari; Mario Sicari; Renato Signoretta; Domenico Simonetti; Claudio Solano; Vincenzo Spasari; Marco Startari; Francesco Stilo; Maria Alfonsina Stuppia; Cristian Surace; Giuseppe Suriano; Filippo Susanno; Eduard Tahiraj, alias “Lutaj Dhimitri”; Floriand Tahiaraj; Francesco Tarzia, Francesco Tassi, Vincenzo Tassone; Rocco Tavella; Vittorio Tedeschi; Aurelio Tomaino; Domenico Tomaino, detto “Il Lupo”; Giuseppe Alessandro Tomaino; Antonio Giuseppe Tomeo; Francesco Tomeo; Danilo Josè Tripodi; Ilenia Tripolino; Antonio Vacatello; Domenica Vacatello; Federica Vacatello; Leonardo Domenico Vacatello; Maria Vacatello; Rodolfo Vacatello; Francesco Valenti; Salvatore Valenzise; Filippo Valia; Cristian Vallone; Olga Vallone; Pierangelo Vangeli; Francesco Varone; Orsola Ventrice; Antonio Ventura; Francesco Vonazzo; Concetta Vozza; Daniel Zinnà; Luigi Francesco Zuliani; Gaetano Zupo. L’udienza nei loro confronti inizierà il prossimo 13 gennaio nella nuova aula bunker della Fondazione Terina di Lamezia Terme. Una data che coincide con il processo con giudizio immediato che si sta celebrando al Tribunale collegiale di Vibo e che vede imputati l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli; l’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo; l’imprenditore Mario Lo Riggio e l’avvocato Giulio Calabretta.