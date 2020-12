Incidente su viale De Filippis, tre mezzi coinvolti. Un ferito

Una persona è rimasta ferita questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Catanzaro su viale De Filippis non lontano dall’ex sede della Giunta Regionale. Coinvolti un camion betoniera, una Mercedes classe A e una Ford. Il tamponamento multiplo è avvenuto sulla corsia Nord della principale via d’accesso al centro.

I danni maggiori sono stati subiti dalla Mercedes, meno evidenti sugli altri due veicoli ma visto che nel sinistro è rimasto coinvolto come detto anche un mezzo pesante particolarmente difficoltose sono state le operazioni di spostamento e messa in sicurezza dei veicoli tanto che il traffico è rimasto bloccato e che le stesse vetture già in coda per diversi chilometri hanno avuto la disposizione di invertire il senso di marcia.

Non sarebbero gravi le condizioni della persona infortunata comunque trasportata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia, polizia locale a cui sono affidati gli accertamenti e ovviamente ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi.