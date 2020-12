Critelli (Comitato commercianti in evoluzione): ‘La caserma Pepe per la futura vaccinazione’

Andrea Critelli, presidente del comitato commercianti in evoluzione da sempre vicino ai problemi della città e non solo, indica come punto focale per la futura vaccinazione il sito della caserma Florestano Pepe. ‘Fino ad oggi – afferma – poco si è parlato in città dei futuri vaccini e delle ipotetiche sedi; segnalo questa ipotesi in anticipo come feci con la struttura ipotetica centro covid, Villa Bianca a Materdomini. Perché la caserma? Perché è un luogo di grandi spazi, perché ai tempi che furono, lì si raggruppavano migliaia di ragazzi per la leva, e quindi ci sono tutte le potenzialità di una struttura capace ad assorbire tale impatto, e con l’aiuto dei medici militari e l’aggiunta di medici universitari e ospedalieri si potrebbe affrontare una campagna di vaccinazione importante, perciò invito tutte le strutture addette a parlarsi – conclude – e invito il sindaco Abramo ad attivarsi ed attivare tutte quelle funzioni di discussione affinché Catanzaro in questa occasione non si trovi impreparata: potrebbe essere di aiuto o supporto per tutta la Calabria’.