Dal 4 gennaio le iscrizioni a scuola. Su Catanzaroinforma il “Virtual open day” per una scelta consapevole

Un’opportunità straordinaria per i genitori e i ragazzi che devono iscriversi a una nuova scuola. Considerata la pandemia e l’impossibilità, per gli istituti scolastici, di aprire le proprie porte agli esterni, Catanzaroinforma ha pensato a una serie di servizi che, da un lato, aiuteranno le scuole a presentare i propri spazi e la propria offerta formativa; dall’altro aiuteranno gli studenti e i genitori a scegliere con maggiore consapevolezza il nuovo percorso di studi. Una sezione del giornale dedicata alle scuole aderenti, comunicati stampa e, soprattutto, una trasmissione in diretta nella quale si potranno rivolgere tante domande agli ospiti in studio.

Sono già diverse le scuole che hanno aderito: il Liceo Scientifico “Siciliani”, il Liceo Classico “Galluppi”, l’ITTS “Scalfaro”, l’IIS “Fermi”, l’Ite “Grimaldi-Pacioli”, IIS di Cutro, il Liceo “Campanella” di Lamezia Terme. Il format sarà presto in rete. Le iscrizioni, come annunciato dal Miur, saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.