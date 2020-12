Il Covid non svuota la culle a Cerva: quattro nuovi nati in due mesi

Il Covid non svuota le culle nel piccolo paese presilano. In controtendenza con quanto accade nel resto dell’Italia, molto eloquenti gli ultimi dati Istat, a Cerva sono nati quattro bambini negli ultimi due mesi.

Ecco i loro nomi: Francesca, Thomas Maria, Ginevra e Angelo.

Il primo cittadino Fabrizio Rizzuti si è complimentato con le neomamme per “aver portato un po’ di luce in un momento molto buio per tutti”.

Record negativo di nascita: un problema che non riguarda Cerva.