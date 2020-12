Ingegneri in sciopero il 18 dicembre: ‘Stop alle inefficienze della Regione’

“Dopo estenuanti segnalazioni a mezzo pec, mail e vhatsapp, inviate alla Regione Calabria, per rappresentare lo stato di disagio dei liberi professionisti a causa del malfunzionamento della piattaforma regionale Sue (Sportello Unico Edilizia), ci saremmo aspettati un necessario confronto, teso ad evidenziare le tante problematiche e ad individuare le possibili soluzioni”. E’ quanto afferma in una nota gli ingegneri Salvatore Saccà e Roberto Federico, delegati provinciali Inarcassa per gli ingegneri della provincia di Catanzaro e di Crotone

“Tale inefficienza – proseguono – ha portato il mondo delle professioni alla contrazione del mercato del lavoro e dei servizi e a lungaggini autorizzative non più sostenibili.

L’impossibilità di lavorare per creare sviluppo e sostenere le nostre famiglie ci ha spinti a proclamare questa manifestazione anche per sensibilizzare la società civile e contrastare la burocrazia asfissiante che ci ha portato ad un sistema informatico farraginoso, scaricando sui professionisti l’inefficienza della falsa semplificazione, generando, invece, aggravio di complicazione.

I liberi professionisti proclamano una manifestazione pubblica dandosi appuntamento per venerdì 18 Dicembre 2020, alle ore 10.00 presso la Piazza centrale della Cittadella Regionale – Catanzaro.

Nella predetta mattinata si sospenderanno le attività lavorative degli studi professionali in segno di protesta contro un sistema che si nutre di burocrazia balorda e agisce per bloccare la libera iniziativa.

Per quanto sopra – concludono – si chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente teso ad avviare un efficiente processo di semplificazione amministrativa che traghetti verso una maggiore fiducia nel lavoro autonomo e nei professionisti, quali opportunità e strumenti di crescita economica e sociale”.