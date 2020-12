Strisce blu gratis, Consolante: ‘Con Commissione Attività economiche proposta di prolungare per tutto gennaio”

“Rendere gratuita la sosta sulle strisce blu tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio è senz’altro una buona notizia per il commercio catanzarese, provato da mesi di crisi economica e calo dei consumi”.

Lo ha detto il consigliere comunale Enrico Consolante. “L’idea del sindaco Abramo e della sua maggioranza è stata in assoluto un’ottima idea, giustamente pensata per stimolare l’accesso ai negozi, in centro come in tutte le altre zone a vocazione commerciale della città. Una misura, oltretutto, alla quale il Comune contribuisce con proprie risorse economiche sopperendo doverosamente ai mancati incassi dell’Amc”.

Il consigliere ha voluto estendere il discorso ai colleghi della commissione consiliare Attività economiche, presieduta da Antonio Ursino. “Nel corso di una delle ultime riunioni ho lanciato la proposta, accettata all’unanimità dagli altri consiglieri e dallo stesso presidente Ursino, di chiedere all’amministrazione e al sindaco di valutare l’opportunità di prolungare la gratuità pomeridiana delle strisce blu per tutto il mese di gennaio, dunque oltre le Festività natalizie, per comprendere anche il lungo periodo dei saldi invernali. Qualora fossero presenti le risorse economiche indispensabili per garantire questo nuovo provvedimento, la risposta dell’amministrazione alla crisi del commercio sarebbe ancora più forte”.