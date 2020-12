Dona un giocattolo e accendi un sorriso

Non c’è niente di più bello di un sorriso che accende un volto e quando la gioia è sul viso di un bambino il cuore non può che riempirsi. C’è allora chi ha pensato che, in quest’anno così difficile e sacrificato, ogni bambino della città di Catanzaro dovesse avere la sua piccola sorpresa da scartare sotto l’albero. Nessuno deve essere escluso da questa emozione di sorpresa e meraviglia, soprattutto i meno fortunati. Lontani per molto tempo dagli amici, senza fare storie nei giorni di didattica a distanza, in una quotidianità diversa dal solito e tanto responsabili, sono stati, spesso, proprio i bambini ad indicare il comportamento da seguire in un anno fatto di cambiamenti, paura e tanta speranza, e tutti ora hanno il diritto di riscoprire la magia del Natale.

Ogni bambino vorrebbe in dono un giocattolo, non tutti possono riceverlo

L’iniziativa di attivare una raccolta di giocattoli nuovi da donare ai bambini meno fortunati della città, è partita da un gruppo di giovani della parrocchia Santa Maria di Porto Salvo del quartiere Lido di Catanzaro, coinvolgendo poi gli altri gruppi e tutta la comunità:

“I ragazzi della parrocchia sentivano il bisogno di poter stare vicino alle famiglie in difficoltà e ai loro bambini, così hanno pensato a cosa potesse farli più felici a Natale – ha raccontato Assunta Infante, portavoce dell’iniziativa – molti di loro vorrebbero poter ricevere un dono da Babbo Natale ma molti a causa della crisi non potranno averlo. Da qui l’idea.”

Dona un giocattolo nuovo o fai un’offerta per acquistarlo

Un giocatolo è un piccolo segno di vicinanza, ma la luce dello sguardo di chi lo riceverà ha un grande significato. A partire da ieri, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 19.00, nella sala parrocchiale della chiesa, chiunque potrà consegnare un giocattolo nuovo o fare un’offerta in denaro per acquistarlo. Tutti i giocattoli raccolti saranno consegnati da Babbo Natale il 22 e il 23 dicembre, seguendo tutte le raccomandazioni della normative anti contagio.

Iniziativa senza confini, per tutta la città di Catanzaro

La cosa bella è che l’iniziativa supera i confini parrocchiali:

“A ricevere i doni non saranno solo i bambini delle famiglie che costantemente la nostra parrocchia sostiene – ha proseguito la portavoce – ma si vorrebbe poter raggiungere tutti coloro che nella nostra città si trovano in situazione di bisogno. Abbiamo già 56 bambini a cui recapitare un dono, ma siamo pronti a ricevere altre segnalazioni. La raccolta è iniziata ieri – ha concluso – siamo lieti di aver registrato già tanta partecipazione da parte della comunità.”

Come scrivono sui social, il motto dell’esemplare iniziativa è preso in prestito da una frase di Baden Powel: “Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri.” E riflettiamo: è impagabile la felicità che si prova nel momento in cui percepiamo di aver partecipato alla felicità di qualcuno, piccola o grande che sia non importa. Riscoprire l’essenza del Natale è possibile anche con un piccolo gesto d’amore semplice e sincero, per illuminare occhi e cuore dei più piccoli.