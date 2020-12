Sbarco di migranti ad Isola Capo Rizzuto (con video)

Intorno alle due della scorsa notte, durante un controllo ispettivo da un cliente in località Capopiccolo di Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese, una guardia giurata in servizio presso la Polservice di Sellia Marina si è vista arrivare incontro una cinquantina di migranti. Tra loro anche dei bambini. Hanno raggiunto la spiaggia a bordo di una barca a vela che si è poi arenata sul bagnasciuga; appena hanno visto la guardia giurata i migranti gli hanno subito fatto capire, a gesti, che avevano bisogno di aiuto. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine locali e la macchina dei soccorsi si è messa in moto.