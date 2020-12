Sellia, arriva Babbo Natale con gli elfi

Quando la tecnologia incontra l’empatia , si spezzano i confini dell’isolamento e della solitudine. Vale per il Comune di Sellia, primo cittadino Davide Zicchinella, che non rinuncia a Babbo Natale anche in tempi di distanziamento sociale.

Lo fa per stare vicino ai più piccoli in un momento difficile: Babbo Natale non solo porterà, rispettando norme anti Covid, tanti doni nel piccolo borgo presilano, ma leggerà, in un evento social, tutte le letterine che saranno inviate entro il 15 dicembre , cliccando su apposito link di moduli Google. I più fortunati riceveranno anche una videochiamata da Santa Claus e dai suoi simpatici amici elfi. Sellia non rinuncia alla magia delle feste più attese dell’anno.