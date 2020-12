Botricello, opposizione propone piano assistenza domiciliare

Priorità agli anziani. E’ quanto auspica il gruppo di opposizione in seno al Consiglio comunale di Botricello.

Il gruppo di minoranza, rappresentato dai consiglieri Gregorio Voci, Mariateresa Romeo e Francesco Falbo, sottolinea che “esiste un’altra emergenza accanto a quella sanitaria ed è quella di tanti anziani che, per patologie pregresse e fragilità, non possono lasciare la loro abitazione e hanno bisogno di cure.”

Il piano indicato contempla anche il sostegno nella gestione domiciliare come disbrigo pratiche nonché assistenza psicologica per alleviare la solitudine in tempi di isolamento.