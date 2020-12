Coronavirus, 22 contagi dalla Calabria centrale

Ventidue nuovi contagi al Covid 19 nell’area centrale della Calabria accertati sugli ultimi 314 tamponi processati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio; un numero di test inferiore al solito come succede di solito il lunedì. Lo si apprende dall’ultimo report. I nuovi positivi sono quasi tutti dal Crotonese, ed esattamente 20 su 155 tamponi. Un nuovo contagio su 117 test in provincia di Catanzaro e un nuovo caso anche in provincia di Vibo.