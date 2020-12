Crai Extra di Lido, una collaboratrice positiva al Covid. ‘Subito avviate tutte le procedure di sicurezza’

“Sabato scorso una nostra collaboratrice è risultata positiva al test Covid-19. Immediatamente abbiamo attuato tutte le procedure di tutela previste dalle attuali norme, sanificando gli ambienti del supermercato e sottoponendo tutti i nostri collaboratori al test antigenico per il Covid-19.

Fortunatamente nessun altro collaboratore è risultato positivo al test.

E’ opportuno sottolineare che tutti i nostri collaboratori operano con i dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative vigenti (mascherina, guanti e sanificazione frequente delle mani).

Conseguentemente comunichiamo che il punto vendita Crai Extra del quartiere Lido non presenta criticità sanitarie ed è regolarmente aperto in sicurezza”. E’ quanto si legge in un comunicato inviato dai responsabili del punto vendita nel quartiere marinaro.