Il 15 dicembre fissata la discussione davanti al Riesame per la posizione di Domenico Tallini

È fissata per il prossimo 15 dicembre l’udienza di riesame in cui verrà discussa la posizione di Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale ai domiciliari dallo scorso 19 novembre. Tallini, difeso dall’avvocato Ioppoli, tenterà di smontare le accuse mosse nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine Farmabusiness.