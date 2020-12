Locali degli uffici cimiteriali del Comune chiusi fino a lunedì

I locali degli uffici cimiteriali del Comune, siti in via Paglia, resteranno chiusi al pubblico per problemi tecnici fino al 14 dicembre.

Lo ha comunicato il settore Gestione del territorio specificando che sarà comunque possibile, per gli utenti, richiedere l’avvio delle procedure di tumulazione e inumazione oltre che l’esecuzione di quelle, già programmate, di estumulazione ed esumazione. A esclusione delle agenzie funebri, è sospeso il ricevimento del pubblico. Per qualsiasi informazione si possono contattare i numeri 0961-881257 e 0961-881256.