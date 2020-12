Rinascita Scott, stralciata la vicenda Naselli-Pittelli. Se ne occuperà Tribunale di Catanzaro

All’esito dell’Udienza Preliminare tenutasi presso l’Aula Bunker di Roma-Rebibbia la vicenda Pittelli-Naselli è stata stralciata dal processo Rinascita-Scott. Il Gup Paris, per tutti i capi d’accusa che riguardavano l’intero capitolo dei rapporti tra l’avvocato Pittelli ed il colonnello Naselli ha disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale in data 1 aprile 2021 e non presso quello di Vibo Valentia.

In accoglimento dell’eccezione difensiva degli avvocati Giuseppe Fonte e Gennaro Lettieri, per tutti i capi d’accusa relativi alla nota vicenda, in quanto ritenuti non connessi alle contestazioni di cui alla vicenda madre Rinascita -Scott, è stata disposta la separazione del processo. L’avv. Fonte, difensore del colonnello Naselli, ha dichiarato: “ La Corte di Cassazione con la sentenza del luglio scorso di annullamento senza rinvio della misura cautelare applicata al colonnello Naselli aveva aperto uno spazio enorme all’eccezione difensiva della separazione dei processi.

La decisione della Corte Suprema avendo statuito l’infondatezza dell’aggravante mafiosa ha, nello stesso tempo, affermato l’assenza di connessione tra la due vicende processuali. In altre parole, si era in presenza di una vicenda che, non soltanto non doveva portare all’arresto del Naselli ma che, addirittura, nulla aveva a che fare con i fatti di mafia che saranno giudicati presso il Tribunale di Vibo Valentia.”.