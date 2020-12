Venerdi prossimo sciopero dei dipendenti di Fondazione Betania

Il prossimo 11 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 i lavoratori di Fondazione Betania Onlus hanno proclamato lo sciopero con manifestazione ai cancelli della struttura di via Molise di Catanzaro. Lo rendono noto in un comunicato i rappresentanti sindacali Cgil Fp (Salvatore Scicchitano e Saverio Viscomi) Cisl Fp (Antonio Cristoforo e Stefania Riga) e Uil Fpl (Nino Critelli Salvatore Venuto). Il sit in si svolgerà rispettando la normativa vigente anti Covid-19.

Motivo dello sciopero, mancata conciliazione del raffreddamento dei conflitti, come da verbale redatto in data 3 novembre 2020 (riunione in videoconferenza), con la Prefettura di Catanzaro alla presenza del viceprefetto aggiunto Valeria Richichi, le organizzazioni sindacali e il delegato della Fondazione Betania Antonio De Marco. “Una situazione estremamente difficile – fanno sapere i sindacati – e decisamente non più tollerabile se si considera che la stragrande maggioranza dei lavoratori sono monoreddito.

Il sindacato, infine, ritiene necessario fare appello anche all’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro/Squillace, poiché la Curia rappresenta la maggioranza dei soci nel CdA della Fondazione, ed al quale viene richiesto un deciso intervento nei confronti e a sostegno delle doglianze dei lavoratori tutti”.