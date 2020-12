Una data, un evento, un ricordo, uno tra i più emozionanti della vita che il ricovero nel reparto covid quest’anno stava facendo sfumare, se non fosse stato per la sensibilità e il cuore di alcuni oss e infermieri neo assunti all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Grazie a loro due degenti, marito e moglie, ricoverati in reparto, hanno potuto abbracciarsi per festeggiare il loro quarantunesimo anniversario di matrimonio con tanto di candelina.

Una festa insolita, inaspettata, semplice, essenziale, ma piena di emozione per i due coniugi e per chi nel reparto ieri è stato spettatore del momento:

“Che cos’è l’amore? – si è chiesto Giuseppe, uno degli infermieri – Finalmente ho avuto la risposta. L’amore è perseveranza, è emozione, è cura reciproca, è pazienza, è forza, è rispetto, è ‘l’unico modo per fregare la morte’.”

E ogni volta che c’è amore non può che esserci speranza e forza di andare avanti insieme: ieri in un reparto covid in piena emergenza c’era da un lato l’amore dei due coniugi che, separati dalla malattia, si sono ritrovati insieme, e dall’altro l’amore di chi fa il lavoro più difficile del mondo ma che mai potrebbe farlo senza quel velo di umanità necessario per supportare l’altro, incontrarlo, accompagnarlo.

“In reparto è arrivata prima la signora e poi suo marito – ha raccontato l’infermiere – per farli sentire a proprio agio abbiamo iniziato a fare come al solito le classiche domande. Ci hanno raccontato che il giorno dell’Immacolata sarebbe stato il loro anniversario di matrimonio, ce lo siamo appuntati e abbiamo deciso di fargli una sorpresa. Per noi vederli insieme, commossi ed emozionati è stata la cosa più bella!” Quello dei 13 sanitari del Pugliese è stato un dolce pensiero e un gesto profondo, che oggi ci ricorda quanto di bello la vita può offrire anche nei brutti momenti, in giorni bui e difficili, se solo al tuo fianco c’è chi sa comprenderti, leggerti negli occhi e nel cuore.