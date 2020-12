Covid, 51 nuovi casi positivi nell’area centrale della Calabria. Tre nel Catanzarese

Sono cinquantuno i nuovi pazienti positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. 437 i tamponi eseguiti. Si registrano tre casi nel Catanzarese, 44 nella provincia di Crotone e quattro nel Vibonese. Per Catanzaro e provincia sono stati eseguiti 132 tamponi (H 98, Territorio 28, Operatori 6, Rientri 0); per Crotone 254 (H 0, Territorio 254, Operatori 0, Rientri 0); per Vibo 51 (H 0, Territorio 47, Operatori 3, Rientri 1). Inoltre sono 88 i noti positivi: 4 a Catanzaro, 79 a Crotone e 5 a Vibo. Negativi 298.