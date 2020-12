Il saluto del Comune a Carmela Cuccunato e Mario Mancuso, storici funzionari da oggi in pensione

Momento di festa e commozione, nel rigoroso rispetto della normativa anti-Covid, questa mattina in Municipio e negli uffici delle Attività economiche, dove sono stati celebrati i pensionamenti di Carmela Cuccunato e Mario Mancuso. I due, marito e moglie, sono stati per decenni fra i funzionari più conosciuti e apprezzati dell’amministrazione comunale.

A Palazzo De Nobili, il sindaco Sergio Abramo, la vicesindaco Gabriella Celestino, gli assessori Danilo Russo e Franco Longo hanno salutato e ringraziato la signora Cuccunato, riferimento dell’ufficio di Segreteria generale.



Un messaggio particolare l’ha infatti rivolto la segretaria generale Vincenzina Sica, che ha ricordato come sia stata proprio la signora Cuccunato ad accoglierla al suo arrivo in Comune il primo agosto 2012. Carmela è stata idealmente abbracciata dai suoi ormai ex colleghi dello staff della segreteria: Fernanda Cardamone, Tommaso Mamone, Fernando Faga, Patrizia Barbarelli, Antonio Pallone, Giampiero Cortese e i nuovi arrivati Alessandra Romeo e Stefano Caligiuri. La stessa commozione è quella che ha contraddistinto l’ultimo giorno di lavoro in Comune di Mario Mancuso, enciclopedico e instancabile punto fermo dello sportello Suap. L’assessore Alessio Sculco e il dirigente del settore Attività economiche Antonino Ferraiolo hanno espresso la riconoscenza di tutta l’amministrazione verso il lavoro portato avanti da Mancuso, sottolineando quanto perda il Comune con il pensionamento di due preparatissimi funzionari.