“Inps eroghi Tfr agli ex dipendenti dell’Istituto di vigilanza notturna e diurna ex Buccafurri”

“L’Inps eroghi prima di Natale i Trattamenti di fine rapporto (Tfr) agli ex dipendenti dell’Istituto di vigilanza notturna e diurna ex Buccafurri”.

Lo hanno richiesto i consiglieri comunali Fabio Talarico e Rosario Lostumbo, sottolineando come “diverse decine di ormai ex dipendenti dell’impresa stiano aspettando, dopo aver perso migliaia di euro ciascuno relativi alle mensilità arretrate, anche i soldi dovuti come Tfr. Non vorremmo – hanno aggiunto i due consiglieri di maggioranza -, che queste persone siano costrette a subire insieme al danno degli stipendi arretrati che riceveranno in ritardo e solo in parte, anche la beffa di non poter contare su risorse fondamentali prima di un periodo importante per le famiglie come il Natale”.

Talarico e Lostumbo hanno aggiunto: “Il Tfr viene liquidato dall’Inps col fondo di salvaguardia previsto dalle normative per sopperire all’incapacità di farvi fronte dell’impresa. Non è pertanto accettabile che incomprensibili lungaggini burocratiche penalizzino ulteriormente i lavoratori della società di vigilanza, e le loro famiglie, in un contesto in cui la crisi causata dalla pandemia si è sommata alla crisi aziendale lasciandoli praticamente sul lastrico. L’Inps non perda tempo e provveda a saldare tutte quelle pratiche di Tfr che risultano complete”.