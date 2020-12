“Noi ci siamo, fateci specializzare”: in piazza i medici specializzandi bloccati dalla burocrazia

Nemmeno la pioggia battente è riuscita a fermare le decine di giovani medici che questo pomeriggio si sono dati appuntamento a piazza Prefettura a Catanzaro, per manifestare contro il blocco della graduatoria Ssm 2020 che, di fatto li vede «sospesi nel limbo della burocrazia e schiacciati dall’imbuto formativo» spiegano.

Il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria si è tenuto lo scorso 22 settembre; gli specializzandi in graduatoria dovrebbero prendere servizio già il 30 dicembre ma, ad oggi, nessuno di loro conosce la città d’assegnazione né la specialità in cui dovranno formarsi.

«Le assegnazioni dovevano essere rese note l’11 ottobre – testimonia la dottoressa Marianna Loiudice – , tuttavia sono state continuamente rinviate per incompetenza burocratica. 24 mila sono i giovani medici che hanno partecipato al concorso e, di questi solo 14 mila risulteranno vincitori di una borsa di specializzazione; gli altri 9 mila rimarranno letteralmente “incastrati” in una sorta di imbuto formativo che li condannerà ad una vita di precariato. E questo, se si pensa al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ed al fatto che si stanno addirittura richiamando i medici in pensione o i colleghi dall’estero ha dell’assurdo perché non sono i medici a mancare, bensì gli specialisti!» rimarca la giovane dottoressa. Tra l’altro «molti degli aspiranti specializzandi che sono qui oggi hanno dovuto rinunciare agli incarichi in Usca, guardie mediche, servizio tamponi, Rsa e cliniche in virtù di un’eventuale incompatibilità, ancora tutta da accertare, tra l’esercizio della professione nelle unità Covid e l’inizio della formazione specialistica» ha aggiunto la portavoce dei manifestanti.

Stando così le cose i neo camici bianchi chiedono a gran voce la riforma della figura del giovane specializzando il quale, sempre più spesso si trova costretto a dover lavorare con poche garanzie, con una borsa di studio al posto di un vero e proprio contratto di lavoro a tutti gli effetti e, che si trova anche a dover affrontare questo genere di “imbuti” che hanno un impatto negativo sia sulle vite dei giovani medici che sui servizi che potrebbero tenere in piedi con il loro lavoro ed ai quali, invece sono costretti a dover rinunciare a causa dell’incertezza.

«Noi ci siamo, fateci specializzare» è il loro grido di protesta.