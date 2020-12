Rapinata donna in viale Pio X, arrestati i responsabili

Attimi di panico ieri nella tarda serata in Viale Pio X. Una donna di mezza età è stata aggredita da due uomini che le hanno portato via la borsa. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante che, dopo aver prestato i primi soccorsi alla signora, si sono messi sulle tracce dei malviventi trovandoli a pochi metri da dove era accaduto il fatto e assicurandoli alla giustizia. Da un lato la soddisfazione dei cittadini che hanno assistito alla scena per il repentino intervento delle Forze dell’ordine, dall’altra una percezione di paura per quanto accaduto, con la convinzione che esistano alcune zone della città che avrebbero quanto meno bisogno di un incremento di impianti luminosi e di video sorveglianza.