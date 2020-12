Sellia marina, tre associazioni nei locali confiscati alla ‘ndrangheta

Nuova sede per Avis, per Officina delle Idee e per la Pro-loco. Le tre associazioni di volontariato di Sellia marina utilizzeranno, da subito e in modo gratuito, alcuni locali confiscati alla mafia che da simbolo dell’illegalità diverranno fucina di iniziative per il bene comune.

La concessione dei locali, per asserita volontà del primo cittadino Francesco Mauro e dei componenti della Giunta comunale, è stata ufficializzata proprio nella giornata internazionale del volontariato.