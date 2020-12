‘Attivamente coinvolte’ contro la violenza alle donne insieme a Unhcr sulla piattaforma Zoom

L’associazione Attivamente Coinvolte, tramite il suo Centro Antiviolenza, che si occupa da anni del sostegno alle donne vittime di violenza e della sensibilizzazione al contrasto del fenomeno e fa parte di D.i.Re “Donne in rete contro la violenza”, da 3 anni ha avviato in partenariato con Unhcr, l’AltoCommissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il progetto “Leaving violence. Living safe”. Il progetto vuole facilitare l’accesso ai centri antiviolenza, ai servizi e alle altre risorse sul territorio da parte di donne rifugiate, richiedenti asilo e migranti. A tale scopo il Centro antiviolenza Attivamente Coinvolte ha organizzato insieme all’Unhcr un incontro che si svolgerà l’11 dicembre 2020, ore 9-13:30 su piattaforma Zoom. Il programma prevede tra gli altri, gli interventi, di Nardos Neamin di Unhcr Protection Associate Sgbv e di Rebecca Germano, Project Manager del progetto “Leaving violence. Living safe”, Cristiana Scoppa di D.i.Re,e l’avvocato Stefania Figliuzzi- Presidente Attivamente Coinvolte – centro antiviolenza.