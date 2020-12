Erogazione acqua, domani dalle 8 riparazione tratto Sorical. Le zone interessate

La Sorical ha comunicato all’ufficio acquedotti di Palazzo de nobili che sono previsti per domani venerdì 11 dicembre, dalle ore 8, salvo condizioni meteo avverse, i lavori di riparazione del tratto della condotta idrica, collegata all’impianto di potabilizzazione Santa Domenica, su cui si era verificata una rottura. Conseguentemente, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nelle zone di Mater Domini, Madonna dei Cieli, Stadio, San Leonardo e nell’area del centro storico compresa fra via Indipendenza e viale dei Normanni. La stessa Sorical ha specificato che l’intervento si concluderà, presumibilmente, nel tardo pomeriggio di domani con la successiva graduale normalizzazione del servizio.

E sempre a proposito degli ultimi disservizi e in particolare a quello di ieri la Sorical in una nota stampaha tenuto a precisare che ieri mattina, dopo aver constatato il verificarsi della perdita di cui sopra, si è immediatamente valutato come l’intervento fosse rinviabile di alcuni giorni al fine di organizzare al meglio le squadre di lavoro.

Sono state immediatamente riequilibrate le erogazioni aumentando l’emungimento dal campo pozzi Alli Basso per la fascia costiera ionica e Catanzaro Lido e quindi avere disponibile c/o l’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica una maggiore portata da destinare al centro di Catanzaro e le sua zone alte.

La portata erogata alla Città di Catanzaro non ha subito quindi alcuna interruzione o significativa riduzione, ma il servizio acquedotti del Comune di Catanzaro, in via del tutto autonoma e solo precauzionale, ipotizzando che di li a poco ci sarebbe stata una interruzione per la riparazione della perdita, ha inteso chiudere i serbatoi per diverse ore, lasciando inutilmente parte della città senza acqua.