Incidente sul pontino di via Caduti 16 marzo

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente che sè verificato stamattina sul pontino di via Caduti 16 Marzo, in viale Isonzo zona sud .

Due le vetture coinvolte una Lancia y ed una Ford Fiesta. Le tre persone, a bordo delle auto, sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza delle vetture e del sito, la guardia di finanza e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.