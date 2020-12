Nuovi parroci ad Andali e Cerva: arrivano don Revocat e don Silvestre

Non sarà una domenica come le altre per le comunità di Andali e Cerva. Arrivano due nuovi parroci nei paesi della provincia di Catanzaro: Don Revocat e don Silvestre. A presentarli alla cittadinanza, in occasione della messa di Santa Lucia di domenica 13 dicembre 2020, sarà il vescovo di Crotone- Santa Severina don Raffaele Panzetta.

Prima dei due giovani presbiteri, le parrocchie di Cerva e Andali sono state guidate per un anno e mezzo da Don Honore Abega, sacerdote di origine camerunense che aveva preso il posto lasciato vuoto dal compianto don Franco Lorenzo, prematuramente scomparso nel maggio 2019.

Il primo cittadino di Andali Piero Peta e l’omologo di Cerva Fabrizio Rizzuti hanno ringraziato don Honore “per difficile compito di gestire due comunità diverse” e hanno rivolto un pensiero di benvenuto ai due nuovi presbiteri “con augurio di una permanenza ricca di fede e risultati per le due comunità”.

Andali e Cerva: divise dalla storia, unite dalla geografia e dallo scambio di buone pratiche.