Ordine dei Medici solidale con gli specializzandi

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catanzaro esprime la totale solidarietà ai giovani colleghi catanzaresi che mercoledì sono scesi in piazza contro l’intollerabile ritardo della pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio per le scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia.

“I giovani medici a causa di ciò non sono in grado di prevedere il proprio futuro professionale, né di organizzare la propria attività lavorativa nel breve e nel medio periodo. Un criterio molto generico di preparare le prove di selezione e, di conseguenza, un metodo farraginoso di definire le assegnazioni, sia alle discipline che alle sedi, genera incertezze grandi e tra l’altro ricorsi a ripetizione che quest’anno hanno toccato il massimo grado di disfunzione proprio nel momento in cui la categoria dei medici era sottoposta, nel suo complesso, a uno stress di particolare gravità e di importante ricaduta sull’intero paese”.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catanzaro sollecita il MIUR a farsi immediatamente carico della rimozione di questo intollerabile stato di cose. Ai colleghi offre la totale disponibilità dell’Ordine per ogni collaborazione e aiuto nel loro percorso professionale.