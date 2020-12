Per la Biblioteca “De Nobili” priorità sicurezza e sostegno alle librerie della città

Per la Biblioteca comunale “De Nobili” è stata la seconda riapertura dopo quella che aveva interessato la struttura a fine maggio scorso. A seguito dell’ultimo Dpcm, il presidio culturale del centro storico è tornato accessibile con orari e servizi rimodulati, sempre dettati dall’emergenza covid, concordati con l’assessorato alla cultura del Comune di Catanzaro tramite il coordinamento del dirigente Antonino Ferraiolo e su indirizzo politico dell’assessore Ivan Cardamone. I servizi di prestito e restituzione dei volumi sono stati riattivati solo previo appuntamento da concordare telefonicamente, chiamando il numero 0961-723526, o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.catanzaro.it. Stessa modalità prevista anche per gli utenti che avranno bisogno di consultare libri rari e documenti antichi e preziosi che non possono essere portati al di fuori dell’istituto. La biblioteca sarà aperta il lunedì e mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 17.15, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle 13.45.

“Si tratta di misure di prevenzione già approntate in occasione della prima riapertura, le ultime disposizioni governative hanno consentito di riattivare i servizi solo su prenotazione”, commenta il direttore Michele Marullo ricordando che da tempo sono stati allestiti i percorsi per l’ingresso e la consultazione in sicurezza. “Le biblioteche e gli istituti culturali in genere, come gli archivi, hanno risentito delle tante difficoltà di questo periodo storico. La nostra è una struttura pubblica che ha sempre garantito la possibilità agli utenti, specialmente ai più giovani, di vivere la biblioteca e di usufruire delle sale. Anche in questa fase cerchiamo di fare comunque il nostro lavoro, ma senza il pubblico è un servizio dimezzato”.

L’attività della biblioteca non si è fermata, dunque, anche per quanto riguarda l’impegno amministrativo. “Abbiamo partecipato al bando del miBact – spiega Marullo – per il sostegno all’editoria tramite l’acquisto dei volumi nelle librerie del territorio. La biblioteca è beneficiaria di un contributo di 10mila euro, in fase di liquidazione, per implementare il nostro catalogo con i più recenti titoli di narrativa e saggistica. Un’opportunità anche per dare respiro alle attività del territorio in grande sofferenza”.

Sulle prospettive future della “De Nobili”, invece, c’è tanta incertezza: “Abbiamo partecipato anche al bando archivi e biblioteche che, però, risulta bloccato in Regione da un anno. Un altro passo in avanti potrebbe essere rappresentato dalla digitalizzazione del nostro patrimonio più prezioso, come il fondo manoscritti e archivistico. Anche dal punto di vista del personale, l’auspicio è di riuscire ad implementare l’organico, visto che l’ultima bibliotecaria in servizio, Marisa Gagliardi, andrà presto in pensione e che il lavoro di front office è affidato agli operatori della Catanzaro Servizi. Speriamo di tornare presto alla normalità, ma ora la salute e la sicurezza restano la priorità”.