Abramo in visita all’asilo New Summerhill per leggere il libro della legalità

Il sindaco Sergio Abramo ha raccolto l’invito delle maestre e dei piccoli alunni dell’asilo “New Summerhill” e in mattinata ha visitato la bellissima struttura di viale De Filippis per ascoltare e vedere con i propri occhi il “libro della legalità” preparato dai bambini che frequentano l’istituto.

Nel pieno rispetto delle distanze anti-Covid, il primo cittadino ha risposto alle domande e alle curiosità dei bambini più grandi, quelli intorno ai cinque anni, preparatissimi su tematiche quali il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano, la raccolta differenziata, l’accoglienza e l’inclusione sociale.

Al di là dell’incontro con i bimbi, Abramo ha potuto inoltre visionare, accompagnato dalla responsabile dell’asilo, la maestra Mena, tutta la struttura nella quale “New Summerhill” svolge la sua attività da circa quattro anni. Il sindaco si è complimentato con i docenti per il lavoro eseguito nell’adeguare gli spazi alle normative anti-Covid (ci sono anche tre accessi separati).

“Questo asilo, come tutti gli altri asili pubblici o privati che, insieme alle scuole primarie e secondarie, stanno facendo didattica in presenza sono baluardi importantissimi soprattutto in questo momento di difficoltà causato dalla pandemia”, ha commentato Abramo. “Ho accettato volentieri l’invito a visitare “New Summerhill” e devo dire che vedere in prima persona la passione con cui le insegnanti svolgono il proprio lavoro, e l’entusiasmo con cui i bambini vogliono imparare, sono un segni forti di speranza in un futuro migliore che, mi auguro, possa presto riportarci alla normalità”.