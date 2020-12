Circolo Alter (FdI) scende in campo con l’iniziativa natalizia “Solidarietà al Centro”

In un momento storico difficile nel quale nessuna categoria economica viene risparmiata dalla crisi generata dalla pandemia, il circolo Alter ha inteso organizzare un’iniziativa sociale finalizzata a veicolare un messaggio comunitario di solidarietà.

“Solidarietà al Centro” è una iniziativa che si terrà nel centro storico della città di Catanzaro per tutto il periodo delle festività natalizie.

La stessa si concretizza grazie ai gestori di Bar e Ristoranti che si sono messi a disposizione di nuclei familiari e più in genere di quelle fasce deboli più esposte economicamente.

Un grande gesto di solidarietà da parte di queste attività che, seppur colpite dalla crisi, non hanno esitato un momento decidendo di mettersi a disposizione dei più deboli sostenendo il nostro progetto.

Bar e Ristoranti/Pizzerie doneranno gratuitamente il caffè ed il cornetto a colazione o una pizza margherita in quelle serate “particolari” in cui la cena non è un fatto così scontato.

265 caffè, 205 cornetti, 160 pizze per il periodo che va dal 14 dicembre al 10 gennaio.

Questi i numeri attraverso i quali le nove attività coinvolte testimonieranno la loro vicinanza a persone e famiglie in difficoltà, non percettori di aiuti statali e con un indicatore Isee inferiore alla soglia minima di sussistenza.

‘Solidarietà al Centro’ è un’iniziativa che ha la pretesa di far comprendere che non esiste economia senza socialità e comunità.

Il circolo Alter desidera pertanto ringraziare i gestori di queste attività che, attraverso il loro sostegno, hanno fatto sì che la nostra Idea diventasse Azione.