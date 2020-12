Contrasto allo spaccio di stupefacenti, ancora un arresto nella zona sud

Nella giornata del 7 dicembre i Carabinieri della Stazione di Santa Maria coadiuvati dal Nucleo Cinofili CC di Vibo Valentia, a seguito di un servizio finalizzato al controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza L.B.. classe 1999, coniugato, disoccupato con precedenti di polizia.

I Carabinieri di Santa Maria erano da tempo sulle sue tracce, avendolo notato spesso in compagnia di altri tossicodipendenti e ritenendo, sulla base dei suoi precedenti specifici, che potesse fungere da pusher per alcuni ragazzi della zona.

I militari nell’effettuare un perquisizione personale e domiciliare hanno trovato L.B. in possesso di circa 160 gr di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti.

L.B.. dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida che, avvenuta nella mattinata del 9 dicembre, ha visto l’arresto convalidato e per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte al giorno, tutti i giorni.