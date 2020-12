Detenzione di cocaina con finalità di spaccio, un arresto a Soverato

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Soverato. Nel giorno dell’”Immacolata” un 46 enne di Soverato (CZ) è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, i Carabinieri della Sezione Operativa, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, hanno ritrovato nella camera da letto un contenitore in plastica di colore giallo, all’interno del quale c’erano 11 involucri di colore bianco termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, con annesso bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 50 € in banconote di vario taglio ed un block notes ove venivano appuntati nomi e importi. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i dovuti accertamenti a cura del L.A.S.S. di Vibo Valentia. Il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura della presentazione alla p.g..