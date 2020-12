Promozione dele attività commerciali e innovazione tecnologica: riunione di giunta

Due importanti pratiche del settore Attività economiche sono state approvate questa mattina dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo.

In base alle relazioni dell’assessore Alessio Sculco l’esecutivo ha infatti varato il patrocinio gratuito per l’evento digitale organizzato dall’Università Magna Graecia sull’innovazione tecnologica “Maker Faire Roma”, in corso di svolgimento fino a domenica 13 dicembre. L’altro patrocinio gratuito si riferisce all’iniziativa “Meglioincentro.it”, progetto che consentirà a tutte le attività commerciali catanzaresi interessate di pubblicizzare le proprie promozioni su una vetrina on line gratuita dal 15 dicembre al 31 gennaio.

“Per la prima volta l’Umg e l’amministrazione comunale di Catanzaro partecipano attivamente alla più importante fiera europea dedicata all’innovazione”, ha detto Sculco sottolineando la valenza “della presenza del capoluogo calabrese in un evento che quest’anno, causa pandemia, si tiene in modalità esclusivamente virtuale”.

Il delegato di giunta ha evidenziato la collaborazione fra l’Ateneo e l’assessorato alle Attività economiche, in collaborazione con quello alla Pubblica istruzione guidato da Concetta Carrozza, con l’obiettivo di far crescere il richiamo della città, anche su questo versante, per le prossime edizioni della fiera. “È un’occasione essenziale per far conoscere il know how dell’Ateneo e delle aziende catanzaresi a livello europeo”, ha aggiunto Sculco ringraziando il dirigente del settore Antonino Ferraiolo.